Martín Vizcarra sobre disolución del Congreso: “No me arrepiento, jamás fue una medida improvisada”

Martín Vizcarra, expresidente de la República, no se arrepiente de haber cerrado el Congreso en el 2019. Según el exmandatario, lo que sucedió hace cuatro años, se dio en medio de una confrontación entre dos poderes del Estado.

“No me arrepiento porque jamás fue una medida improvisada la que se tomó el 30 de septiembre. Fue producto del devenir de una confrontación entre dos poderes del Estado de tres años, que finalmente llegó a su punto máximo de confrontación ese día. Estos dos Congresos siguientes son igual de malos, porque no se han hecho las reformas políticas que se requieren para que podamos elegir mejores representantes”, expresó Vizcarra para RPP.

En ese sentido, el expresidente expresó que la prohibición en la reelección de parlamentarios en ese entonces se dio porque fue un clamor de la población. Sin embargo, admitió estar a favor de que regrese esta figura, al igual que la bicameralidad.

“Estoy de acuerdo con que esos temas se discutan, no se den por sentado. Yo creo que la bicameralidad, por ejemplo, debe darse. Estoy a favor de una sola reelección, porque existe también personas que han estado en el Congreso toda una vida y su aporte no ha sido significativo, porque hemos visto que la situación no ha cambiado de manera positiva”, agregó.

Además, Vizcarra seguró que tras la disolución del Congreso no se atacó a las instituciones, como ocurrió durante la época del fujimorismo.

“Se hizo un respeto irrestricto al artículo 134 que dice precisamente. El término que se usa aquí es: ‘el presidente está facultado para disolver el Congreso’. La palabra trae malos recuerdos para muchos peruanos porque en esa oportunidad se cerró e intervino el Poder Judicial, Ministerio Público y Legislativo. Aquí se ha respetado a todas las instituciones. Nosotros queríamos evitar que se llegue a ese extremo de cerrar el Parlamento. Dos meses antes, en el mensaje a la nación, propongo al Congreso, ante la situación difícil de confrontación, decirles ‘vámonos todos’”, sostuvo.