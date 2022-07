No le pasan ni una. Zully Pinchi se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta pública tras anunciar que presentará su libro titulado “Pionono de vitrina” en la Feria Internacional del Libro 2022.

Y es que recordemos que la excandidata al Congreso ganó notoriedad en los medios hace algunos meses, cuando se expusieron unos presuntos chats comprometedores con el expresidente Martín Vizcarra.

Asimismo, la también abogada ganó aún más popularidad cuando se estrenó la canción “Mi bebito fiu fiu”, producida por Tito Silva y que hacía notable referencia al presunto amorío que habría vivido Pinchi con el ex Jefe de Estado.

Ahora, Pinchi presenta su libro “Pionono de vitrina”, cuya presentación está programada para el próximo 29 de julio en el auditorio José María Arguedas de la Feria Internacional del Libro de Lima; hecho que cientos de cibernautas han criticado en redes sociales, aludiendo que la excandidata estaría “colgándose” de la fama que se ganó por ser “la manzana de la discordia” en el matrimonio de Vizcarra.

“Muy mal que la Feria del Libro se preste a este tipo de espectáculos”, “Realmente patético”, “¿Ella no es la que se paraba quejando y usando todo lo que tenga que ver con el bebito fiu fiu?” “Tiene derecho, ¿por qué no? Ahora que nos guste o no como político, es otra cosa”, “Es un negocio como cualquier otro. Sin ninguna moral o responsabilidad”, “Y pensar que pedía respeto incluso negaba los chats y todo lo que la vinculaba al lagarto”, “Ganó popularidad por ser la amante de Vizcarra”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

