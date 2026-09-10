Fueron cuatro días de sabor, música y experiencias que tuvieron como protagonistas a las familias peruanas. “Fusión x Gloria”, producido por América Multimedia, cerró su segunda edición por todo lo alto con más de 15 mil personas en su gran jornada final, consolidándose como un espacio para celebrar lo mejor de nuestra gastronomía y cultura.

Desde el mediodía, el público llegó hasta la explanada de la Costa Verde para disfrutar de platos representativos de nuestras regiones, reconocidos restaurantes, experiencias inmersivas y una variada programación musical.

El gran cierre contó con una edición especial de “Fiesta en América”, que reunió en un mismo programa a todas las agrupaciones que desfilaron por el escenario de “Fusión x Gloria” durante los cuatro días de la feria. El programa fue conducido por La Chola Chabuca, Jaime “Choca” Mandros y Mateo Garrido Lecca, quienes acompañaron esta gran celebración desde la Costa Verde.

La jornada final tuvo como protagonistas a Son del Duke, Corazón Serrano y Hermanos Yaipén, quienes hicieron cantar y bailar al público y pusieron el broche de oro a los cuatro días de celebración.

“BUENA EXPERIENCIA”

Jaime “Choca” Mandros, uno de los principales impulsores de Fusión, destacó la gran respuesta del público durante esta segunda edición.

“La verdad es que estoy emocionado, con muchas ganas de que la gente haya salido con una buena experiencia. Y creo que se logró. Estoy contentísimo, muy, muy contento, muy feliz”, señaló.

Este año la feria Fusión se desarrollará del 3 al 6 de septiembre en la Costa Verde de Magdalena. FOTO: Archivo / GEC

El Sub-Gerente de Marketing resaltó además la convocatoria del último día: “Más de 15 mil personas fueron las que estuvieron disfrutando de los conciertos de Corazón Serrano, Son del Duke, Hermanos Yaipén y de toda la comida que la gente ha disfrutado”, comentó.

Para “Choca”, uno de los grandes objetivos fue convertir “Fusión x Gloria” en una experiencia integral para las familias.

“Queríamos que mucha gente pueda tener actividades inmersivas todo el día y que no solo sea comer y vivir un show, sino vivir un día de entretenimiento para toda la familia”, explicó.

MARCA PAÍS PERÚ

Otro de los grandes hitos de esta edición fue el respaldo de Marca País Perú, licencia otorgada por PROMPERÚ, que reconoce a “Fusión x Gloria” como un espacio que contribuye a promover la riqueza, identidad y diversidad de nuestro país.

Este reconocimiento, según Jaime “Choca”, representa un importante impulso para la feria y sus expositores gastronómicos.

“Nos agarró de sorpresa, una grata sorpresa, el reconocimiento como Marca País, Marca Perú. Creo que les da mucha fuerza y tranquilidad a todos nuestros expositores de gastronomía, de que están entrando a una feria que se está tomando las cosas en serio”, afirmó.

El reconocimiento también representa un compromiso para las próximas ediciones.

“Estamos muy contentos con este reconocimiento y vamos a trabajar para mantenerlo”, añadió.

EL RETO

Tras el éxito alcanzado, “Choca” asegura que la valla quedó alta para una próxima edición.

“La valla está alta con la segunda edición y la tercera tenemos que ir pensando ya, desde ya, qué es lo que vamos a dar. Tenemos que retarnos para que cada año la experiencia sea mejor y podamos tener una edición de Fusión que vaya escalando”, sostuvo.

Finalmente, agradeció al público y a América Multimedia por la confianza.

“América Televisión y ahora América Multimedia son mi casa. Tengo que estar eternamente agradecido porque me han dado la flexibilidad de poder hacer siempre las locuras que se me han ocurrido, tanto en televisión como ahora con los eventos”, expresó.

(Foto: América Multimedia/ Difusión)

Con una multitudinaria jornada final, “Fusión x Gloria” cerró cuatro días de celebración del sabor peruano, dejando una edición marcada por la gastronomía, la música, el entretenimiento y el encuentro de las familias.

Y con una segunda edición que superó las expectativas, el desafío queda planteado: seguir creciendo y hacer de Fusión una experiencia cada vez más grande para todos los peruanos.