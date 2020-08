Matilda: Así luce realmente Tronchatoro, la rabiosa directora [FOTOS]

"Madilta" es una de las cintas infantiles que continúa estando entre las favorita y uno de sus personajes difíciles de olvidar es la directora Tronchatoro, protagonizado por la actriz Pam Ferris.

La película "Madilta" cumplió 20 años y ha sido imposible no recordar a la malvada Tronchatoro, cuyo aspecto es muy distinto al de la actriz que dio le dio vida, Pam Ferris.

Con 68 años de edad, la actriz alemana Pam Ferris no se viste como la directora Tronchatoro, sino con ropa con colores alegres y luce su bella cabellera. Además, no odia a los niños como si lo hacía su personaje.

Pam Ferris no solo ha interpretado a la mala directora Tronchatoro, sino también excelentes personajes como el de Ma Larkin de la serie británica The Darling Buds of May en el año 1993 o Thyme en Rosmery y Thime en el 2003.

Del mismo modo, actuó en grandes producciones cinematográficas como Harry pottery el prisionero de Azkaban, interpretando a la tía Margaret, hermana del tío de Harry.

Definitivamente, el cambio de la actriz es radicial, lo que ha sorprendido a muchos.

En la década de los 90, los Power Rangers conquistaron la televisión peruana y muchos niños y jóvenes pasaban horas viendo a sus integrantes luchando contra villanos. Pero, ¿Qué ha sido de la vida del Power Ranger rojo?

El Power Rangers rojo fue interpretado por el actor Austin St John y después de 23 años, sus fanáticos se dieron la tarea de rastrearlo en Instagram a fin de conocer qué había sido de este personaje, quien interpretó a 'Jason'.

Actualmente, el Power Ranger rojo ya no tiene la musculatura de cuando era el líder de los Power Rangers, sin embargo todavía es un referente para los seguidores del programa, quienes le piden un autógrafo cada vez que tienen la oportunidad.

El actor Austin St John es paramédico y bombero y por si fuera poco, escinturón negro en Tae Kwon Do, Judo y Kenpo.

En el 2017, los Power Rangers volverán pero a través de la pantalla grande y es que se estrenará en abril la película de la nueva generación de Power Rangers, dirigida por Dean Israelite.

