En la última edición de “Yo Soy: Nueva generación”, Mauri Stern y Micheille Soifer vivieron un tenso momento cuando el integrante del jurado del programa debía escoger entre los imitadores de “Pedrito” y “Jeanette”.

Antes de dar a conocer su voto, Karen Schwarz menciona el nombre de la cantante, pero ella reacciona contra Stern porque parecía que el mexicano iba a tomar la palabra.

“Dicen ‘Micheille’ y el señor Mauri ya quiere hablar”, señaló Soifer. Comentario que molestó al ex integrante de Magneto. “Vamos a explicarle poco a poco la esencia de ‘Yo Soy’. No te desenfoques en los niños, enfócate en ellos”, le pidió Mauri a Soifer. “No venimos acá a discutir. Venimos a cuidar el legado de nueve años de ‘Yo soy’”, añadió.

Además, afirmó que a Soifer le gustaba buscar confrontaciones en el programa. “Tienes esa cosa de buscar pelea donde no hay, porque ‘Yo soy’ no es un reality”, sentenció Stern en referencia a los programas en los que antes participó la intérprete de “La Nena”.

“Señor Mauri, si usted no ha hecho televisión, no tiene porque estar acá.... Menos desmerecer la trayectoria y trabajo de nadie. Yo orgullosamente vengo de un reality en el cual participé 10 años”, afirmó Soifer.

La cantante le pidió que respetara la opinión de cada uno y afirmó que fue invitada a ser jurado en dicho programa porque se lo ganó.

