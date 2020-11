Mauricio Islas, reconocido actor de Televisa, se pronunció por el caso de su compatriota Eleázar Gómez, quien se encuentra cumpliendo dos meses de prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte mientras concluye la investigación por la presunta agresión física contra la peruana Stephanie Valenzuela.

Y es que después de que Tefi Valenzuela lo denunciara, se dijo que la agencia de publicidad de Mauricio Islas era la que representaba al hoy imputado. Pero el ex actor de Televisa salió ante los medios a aclarar la situación y dijo que su empresa “Make It Prensa” no son los representantes de su colega, sino que son los que llevan las relaciones públicas sobre su carrera.

Islas se molestó con los periodistas porque no quiso ahondar en el tema de Eleazar. Consideró que se trata de hecho “desafortunado”.

“No hemos tenido contacto con nada. Ya comunicamos lo que teníamos que decir (...) No he visto (lo que ha dicho Gloria Trevi). Yo entiendo que quieran hacer una nota, pero están buscando una nota donde no hay, nosotros como agencia, yo como persona no tenemos nada que comunicar sobre el caso. Nosotros ya no tenemos que decir en ese asunto, es un asunto desafortunado”, aclaró.

Hace uno dias aclaró que su empresa “Make It Prensa” no representa a Eleazar Gómez.

“Nosotros somos su agencia de relaciones públicas. Su representante es Joe Bonilla. No somos agencia de representación, porque cambia mucho. Si lo representas, eres su manager, tienes qué ver con su carrera, con su trayectoria y nosotros hacemos sus entrevistas, las portadas”, dijo a Imagen Televisión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México impuso prisión preventiva al actor mexicano, determinando así que pasará dos meses detenido tras la agresión física contra Stephanie Valenzuela.

