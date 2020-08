La periodista Mávila Huertas estaría nuevamente enamorada. De acuerdo a Magaly Medina, su nuevo galán sería el exministro de Economía Luis Miguel Castilla.

En el programa “Magaly TV La firme” se mostró una fotografía de la periodista acompañada del exministro.

Según Magaly Medina, la imagen fue tomada el mismo miércoles en el parque Roosevelt de San Isidro.

“Se sienten tan en confianza que no usan mascarilla”, comentó la “urraca”, quien reveló que en el entorno de la periodista, ya se conocería que está saliendo con Castilla.

“En el entorno que los conoce, cercano, ya tendrían más de días saliendo, sino de algunas semanas saliendo. Por eso que ya no se ocultan, porque si te vas a un parque san isidrino por donde pasa medio Lima, quiere decir que ya no te ocultas. O sea, Mávila Huertas tiene un romance con el exministro de Economía, Miguel Castilla. Creo que así se puede decir, porque a mí me han dicho de que salen; salen”, informó Magaly Medina.

Hasta el momento Mávila Huertas no ha comentado sobre este posible romance.

