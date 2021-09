A dos meses de conmemorarse el primer año del fallecimiento de Diego Armando Maradona, sale a la luz la historia que tuvo con la cubana Mavys Álvarez, cuando ella tenía solo 16 años de edad.

La mujer, quien ahora tiene 37 años, contó toda su verdad al programa América Noticias, el noticiero de América TeVé del canal 41 de Miami. Mavys Álvarez relató cómo conoció a Maradona.

Era el viernes 1 de septiembre del año 2000 cuando se escapó de su madre para pasear por Matanzas, una ciudad al este de La Habana. En ese entonces, el astro del fútbol llegó a Cuba para tratar la fuerte adicción que tenía con las drogas.

Fue allí que un hombre interceptó a la adolescente para proponerle que ‘acompañe’ a Maradona, quien, según él, se encontraba en una profunda depresión y necesitaba a alguien para conversar.

“Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, contó.

Mavys Álvarez: “Yo era una niña”

Mavys Álvarez reveló que los hombre la llevaron hasta un hotel en Varadero y era la primera vez que Álvarez pisaba un lugar como este, ya que los cubanos tienen prohibido entrar a esas áreas destinadas solo para los turistas.

“Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, añadió.

Mavys recuerda que Maradona intentó conquistarla con cierto lujos, como cenar en restaurantes en dólares, visitar discotecas y pasear.

“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”.

“Tenía 16 años y fui parte de todo eso”

Mavys Álvarez reveló que Maradona la llevó a vivir con él en La Pradera, un Centro Internacional de Salud, donde el régimen cubano le había habilitado dos casas. Dijo que sus papás no lo tomaron nada bien.

“Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres. La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer…. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir”, explicó Mavys.

“Al cabo de estos años me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso”, añadió.

Se dice que la relación ente Diego Maradona y Mavys Álvarez duró hasta 2004. Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

