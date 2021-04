Mayra Couto, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las Elecciones Generales 2021, que se realizarán este domingo 11 de abril. La actriz aprovechó para pedir a todos sus seguidores que se cuiden del Covid-19.

Asimismo, la también influencer contó su experiencia como miembro de mesa.

“Hace unos años fui miembro de mesa. Era todavía muy joven, no recuerdo exactamente el año. Lo más difícil fue contar los votos y no almorzar. Ahora me preocupa mucho la salud este domingo de votaciones”, escribió Couto en su cuenta de Instagram.

Foto:

En esa línea, la recordada ‘Grace’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ insto a sus seguidores a cuidarse contra el terrible virus que afecta a todo el mundo.

“Por favor, por ti, por tu familia, por las personas que amas, por las personas que nos han dejado, usa bien tu mascarilla. Tapa tu nariz y tu boca”, añadió.

Cabe recordar que más de 50 mil personas firmaron una petición creada en el portal change.org para que el Ministerio de Cultura le retire el premio a la también activista.

Según Esteban Denegri, creador de la petición: “quiere evitar que Mayra Couto utilice el presupuesto del Estado para la realización de la serie al ser un desperdicio de dinero que le pertenece a todos los peruanos”.

