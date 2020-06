La actriz Mayra Couto denunció que están intentando bloquear su cuenta de Instagram a raíz de la denuncia que realizó contra su excompañero de “Al fondo hay sitio”, Andrés Wiese.

La actriz identificó en sus redes a las personas que estarían promoviendo el cierre de su cuentas en redes sociales y, además, la estarían reportando.

“En este momento, un grupo de machistas están reportando mi cuenta para censurarme. Les agradezco por estar aquí”, escribió en breve mensaje en sus redes sociales.

El último lunes, en sus historias de Instagram, la recordada ‘Grace González’ compartió capturas de pantalla de un mensaje privado que le escribió meses atrás a Andrés Wiese cuando él denunció acoso.

“Hola, te escribo para expresarte mi solidaridad y decir que que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tu debías estar casi detrás de mí, he sentido cómo rozabas (...) no estoy loca y no me estoy inventando”, se lee en los mensajes.

Según Mayra Couto, Andrés Wiese se molestó al enterarse que ella regresaba a “Al fondo hay sitio": ”Intentaste besarme 3 veces, la primera dije no, la segunda dije tú tienes novia y la tercera dije no me gustas y desde ahí comenzaste a echarme m**** en cada escena. Te molestaste al enterarte que regresaba a la serie y empezaste a sabotear mi trabajo. Cuando nos abrazábamos aprovechabas para ahorcarme un poco".

