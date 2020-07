La actriz Mayra Couto reapareció en las redes sociales para conversar de los peligros del embarazo adolescente en el Perú. Según comentó en un video de Instagram, muchas jóvenes están en una situación de riesgo porque algunas se hacen abortos inseguros o partos inseguros.

“Muchas delas historias son tristes y me parecen injustas para algunas adolescentes”, comentó la recordada actriz de Al Fondo Hay Sitio.

De otro lado, reveló que no sabe si ella se convertirá en madre algún día porque no le gustaría ser ‘asistente’ de otro ser humano.

“Yo no sé si quiero ser mamá, si quiero maternar, porque ser mamá es ser asistente de otro ser humano y cuando se lo digo a una mama me dicen que es verdad”.

Recomendó a los adolescentes que busquen un método anticonceptivo adecuado para ellos y así prevenir los embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.

“La idea no es que tenga o no sexo. Se trata de tu autonomía como mujer (...) Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamá, primero vayan al médico a evaluar sus cuerpitas y si no desean ser mamá, lo mejor es la prevención”.

