Oídos sordos. Mayra Couto utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus detractores, quienes están a la espera de cualquier publicación suya en Twitter o en Instagram para dejar comentarios hirientes o malintencionados.

Esta vez, la recordada ‘Grace Gonzales’ de “Al fondo hay sitio” se ‘bañó en aceite’ y aseguró que el odio que recibe a diario no le afecta realmente como muchos creen.

“Me puedes lanzar todas las piedras que quieras. Total? Hasta acá arriba no llega”, expresó la actriz nacional.

Me puedes lanzar todas las piedras que quieras. Total? Hasta acá arriba no llega. — Mayra Couto 📽🎞🎥🎭 (@coutomayra) August 10, 2021

Aunque hubo usuarios que apoyaron su mensaje, otros le recordaron sus últimos controversiales comentarios, como pedirle a la RAE que se cambie “cuerpo” por “cuerpa”. O también haber mostrado felicidad por el retiro de la imagen de Santa Rosa de Lima del billete de 200 soles.

“Me gustaría que cambie ‘libertad’ por ‘libertá’”

La actriz Mayra Couto vuelve a generar polémica en redes sociales sobre el correcto uso de lenguaje. Y es que la artista indicó que le gustaría que la Academia cambié la palabra ‘libertad’ por ‘libertá’ porque considera que la feminización es una cuestión política.

“A mí, sí me gustaría que la RAE cambie “libertad” por “libertá” pero no “munda” por “mundo”. Ya entiendes el punto? La feminización es una cuestión política. No te quedes en “pensar” y repiensa”, escribió en su cuenta de Twitter.

