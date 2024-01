Mayra Couto decidió hacer un mea culpa en el programa ‘Todo se filtra’ por imponer el lenguaje inclusivo. La actriz señaló que no estuvo bien decirle a la gente que deje de llamar “mundo” para ser nombrada “munda”.

“ Tengo que hacer un mea culpa también porque creo he confundido demasiado a mucha gente, una cosa es el lenguaje inclusivo, otra cosa es feminizar las palabras, otra cosa es la expresión de género, otra cosa es la orientación sexual ”, sostuvo Couto.

En ese sentido, la creadora de ‘Mi cuerpa, mis reglas’ comentó que no fue su intención confundir a nadie, sin embargo, aclaró que respeta a las personas que elijan comunicarse con dicho lenguaje.

“ El lenguaje inclusivo también me pareció tonto la primera vez que lo escuché, pero luego conocí a las personas que se sienten identificadas con esa ‘e’, que representa a personas que no se sienten identificadas con la a o con la o. Y eso es algo que yo respeto, no le pido a nadie que lo haga ”, manifestó.

Asimismo, Mayra reconoció que fue “confrontacional” el intentar persuadir al público para que opte por el lenguaje inclusivo.

“A veces invito a la gente, pero no impongo ni obligo. Si se confunde está bien, no pasa nada. Yo tengo amigues y prefieren que se les trate con la e. (...) Al principio fue confrontacional y creo que ese fue el problema, porque si cualquiera te impone lo que sea, no lo vas a aceptar. Ese es mi mea culpa, el hecho de no haberme explicado y haber pensando que podíamos entendernos, no estuvo bien hacerlo así ”, expresó.

TAMBIÉN LEE