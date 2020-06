La periodista de espectáculos, Magaly Medina, no dudó en referirse al comunicado que lanzó Efraín Aguilar aclarando que nunca recibió una queja por parte de Mayra Couto en contra de Andrés Wiese.

Y es que para la conductora, el productor se ‘hacía el loco’ frente a estas actitudes. “Bueno si a él no le llegaron las quejas (...) todo se sabe dentro de una producción, dentro de una canal, que una gente se haga de la vista gorda es otra cosa”, señaló.

“Ella no estaría en condiciones de exponerse a un tipo de sanción o de repente a las burlas. Yo no creo que él dice que nunca se enteró, yo no se lo creo, todos en las producciones de las películas se sabe, que director se acuesta con qué actriz, se sabe todo, por favor”, manifestó la popular presentadora.

Asimismo, la ‘Urraca’ cuestionó una peculiar frase que escribió Efraín en su publicación asegurando que ‘el periodismo se debe hacer para enaltecer la profesión’.

“Soy la única que he hablado periodísticamente y con pruebas. La que habló más, ha contado un hecho vergonzoso, horrible, criticable por donde se le vea, es Mayra Couto, ella no es periodista. Nosotros acá somos respetuosos de las honras ajenas, pero las personas mediáticas tienen que ser respetuosas de las honras ajenas y sobre todo respetuosos de las mujeres”, mencionó indignada.

El comunicado de Efraín Aguilar

Recordemos que el productor Efraín Aguilar se pronunció sobre este hecho a través de su cuenta oficial de Facebook y aseguró que nunca tuvo algún tipo de denuncia o queja sobre el comportamiento de Andrés Wiese.

