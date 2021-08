Mayra Couto, la recordada Grace Gonzales de la serie “Al fondo hay sitio”, encendió las redes sociales al presentar a su nueva pareja sentimental a través de una romántica publicación que realizó en su perfil de Instagram.

“No le gustan las fotos, pero en esta casi no se le ve la carita. Mor, no veo las horas de abrazarte y besarte. Pronto voy a estar en casa contigo y mi Julieta. No tienes ni media idea de lo mucho que los extraño”, escribió la actriz de 30 años.

En su mensaje público, la personalidad peruana contó que a su pareja lo llama ‘Mor’ y que actualmente se encuentran juntos porque Couto está enfocada en la producción de la serie “Mi cuerpa, mis reglas”, donde ella es la directora.

“Te pienso cada día más. La aventura que nos espera se veía tan lejana y hoy está tocando nuestros pies. Ya estoy lista, mor. Vamos! De tu mano, hasta el fin del mundo. Confío, disfruto y celebro tu existencia. ¡Todo se trata de divertirnos y somos los mejores haciéndolo! ¡Vamo a portarnos mal!”, reveló.

Mayra Couto volvió a creer en el amor. (Foto: @coutomayraof).

Según reveló la propia Mayra Couto, ella y su pareja ‘Mor’ viven en Manizales, una ciudad de la región cafetera montañosa del oeste de Colombia.

“Estoy viviendo con mi novio, ya tenemos como tres años. Me fui a vivir a Manizales, principalmente por la pandemia porque me daba mucho miedo por el tema de la tiroides (neoplasia que sufrió años atrás). (...) Mi novio tiene trabajo allá. Yo solamente estoy esperando hacer esto (su serie Mi cuerpa, mis reglas) y regresarme a buscar trabajo porque no soporto estar así sin chamba, es horrible. Pero venir también ha sido hermoso. Me he dado cuenta de cuánto extrañaba estar en un rodaje”, declaró la actriz en una entrevista para el diario La República.

Mayra Couto reveló también que a su pareja sentimental no le gustan las fotografías, pero en otras ocasiones lo grabó en historiales de Instagram, donde ‘Mor’ se mostró con un look relajado.

‘Mor’ apareció en historiales de Instagram de Mayra Couto. (Foto: @coutomayraof).

La artista estudió dirección en la Escuela Internacional de Cine de Cuba y actualmente se encuentra aplicando todos sus conocimiento en la producción de la serie “Mi cuerpa, mis reglas”.

