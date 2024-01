Mayra Couto se luce con su novio colombiano en Lima: ¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Mayra Couto se mostró enamorada de su novio Juan Camilo. La actriz publicó románticas fotos en su cuenta de Instagram junto a su actual pareja. Esta publicación sorprendió a muchos, pues la actriz no suele mostrar a su novio.

“ Entonces el amor, nos tiene de rehén. Seré tu eterna enamorada y te aseguro que todas las noches te amaré ”, se lee en el texto de la foto.

Recordemos que en el año 2021, la actriz reveló que su novio Juan Camilo es colombiano y tiene 33 años, es decir, es un año mayor que la actriz. Además, Couto conoció su novio en Cuba en el 2017, cuando ambos eran parte de un grupo de extranjeros que deseaban estudiar en la isla caribeña.

“Nos conocimos en Cuba. Nos presentamos todes, yo creo. No lo recuerdo (…) El punto es que algunos nombres se quedaron en mi cabeza. Podrías pensar que su acento colombiano me derritió en un segundo, pero no. Para nada. Es que yo estaba en una relación a distancia con un chico peruano y no veía a nadie con intenciones afectivas ni nada de eso. El caso es que me gustó su nombre”, relató la popular ‘Grace’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

