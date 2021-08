La actriz Mayra Goñi reveló que actualmente no tiene manager, pues sufrió una mala experiencia que la dejó sin dinero.

“¿Ya no tienes manager? ¿Cómo te contactan?”, le preguntó un usuario a la cantante en su cuenta de Instagram.

Mayra Goñi explicó que decidió quedarse sin representante porque tuvo muchos problemas: “Ya no tengo manager, pasaron muchas cositas, muchos problemas por ser tan confiada, por ser tan buena. ¡Dios mío, aguja me dejaron”, contó la actriz.

Al respeto, otro usuario preguntó a la expareja de Fabio Agostini: “Si Mayra tuviera que darle un consejo a Mayra ¿cuál sería?”.

Mayra Goñi admitió que le hubiera gustado confiar menos en la gente: “Me diría a mí misma ‘Mayra, deja de ser tan confiada, tan buena gente’. Siempre me agarran de tonta, por mi madre, qué no me ha pasado, qué no me han robado, dinero, ropa, hasta marido”, indicó.

