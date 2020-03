Detrás de la sonrisa que nos regala con cada respuesta, es sorprendente escuchar los obstáculos que le ha tocado pasar. Mayra Goñi ha tenido al ex que no deja de hablar de ella, también a las “amigas” que del concepto propio de la palabra no tienen nada.

Quizá es por ello que hoy respira más tranquila, porque ve sus metas más próximas que a sus detractores; y aunque haya decidido dejar -temporalmente- la carrera que más frutos le dio, apuesta por la que más cerca la tiene de sus sueños: la música.

¿Cómo llegaste al título de “Víctima”?

Se volvió un tema muy comercial cuando salió una señora a decir “Vístima”. Se nos ocurrió hacer algo con la palabra real. Patrick Romantik se encargó de hacer la canción, es una gran persona. Decidió apoyarme y apostar por mi carrera artística.

Sabes que el tema lo van a vincular con algún ex...

Sí, pero (el tema) trata de una chica que tiene un novio que se empieza a hacer la víctima, se arrepiente de todo lo que le ha hecho. Ella le dice que ya lo superó. Sé que los hombres también lo van a cantar, no solo las chicas.

En Perú se apuesta mucho por la salsa o cumbia, ¿cómo ves esto desde el género urbano?

Gente de afuera me quiere ayudar, que sabe de la música urbana. Es por eso que he decidido dejar la actuación por un tiempo, para poder dedicarle más tiempo a esta parte de mi carrera.

¿Cuánto costó llegar a esta estabilidad?

Siento que me faltan alcanzar muchas cosas. Me está costando, estoy en ese proceso musical. Como actriz, he pasado por muchas cosas. He tenido oportunidades porque me vieron en un concurso de canto cuando no tenía idea de qué era actuar. Sé que muchas personas se pasan la vida estudiando para tener un papel protagónico, y yo tuve esa oportunidad. Desde ahí, no la he desaprovechado. Sin embargo, quise también apostar por mis raíces: cantar. He tenido tropiezos, tambien he pasado por un par de cosas horribles.

¿Cuáles han sido esas cosas horribles?

En el canto, abrí el show de Natti Natasha. Su equipo llegó antes de lo previsto y yo tuve que presentarme en el momento que ya estaban ahí. Si lo hacía después del artista principal, nadie se iba a quedar a verme. Entonces, hicieron que saque todas mis cosas del escenario para ellos subir. Natti, vio que estaba muy avergonzada, porque no me gusta molestar, y dio la orden que cante. Hay artistas que son conscientes, como otros que no les importa nada. Te van pateando hasta el final del concierto y te hacen sentir menos. Otros no quieren que cantes si ellos van a estar.

¿Han tratado de sacarte de algún concierto? Sí, pero no han podido. Lo que lograron es que me presente al final. La cosa es que la gente me vea, pero lo tomo como que, en esta carrera, la actuación me ayuda en los momentos tristes. Cuando veo a las personas que me trataban mal, ahora están más fregados que yo (risas).

Has logrado mantenerte al margen de los escándalos. ¿Cuán trabajoso ha sido eso?

Es difícil poder ser libre como cualquier joven de mi edad que sale a una discoteca. Yo no puedo darme esa libertad de salir, porque me expongo que puedan hablar de mí. No puedo negar que, en algún momento, me he metido una ‘borracherita’, pero sé con qué personas hacerlo. Me cuido mucho, trato de mantener mi imagen bien, no decepcionar a tanta gente. No soy la chica perfecta, cometo locuras, pero trato de cuidarme con gente que me quiere.

¿Cómo detectas a estas personas que no son amigos?

Mi mamá los detectaba. Me decía ‘esta amiga no me gusta’. Muchas de ellas entraban a mi casa, se robaban mis cosas. Fui sacando esta gente de mi vida. Me he vuelto un poco fría. Yo veo a alguien que me falla en algo mínimo, y me alejo totalmente. Amigas de verdad, tengo una o dos máximo.

¿Esta confianza encontraste con Nesty?

Sí, porque está en mi vida por algo. Apuesto todo por el amor que nos tenemos, espero que sea real (risas). Es un chico talentoso, no quiere figurar.

¿Cómo se cuida uno de un ampay?

Tengo que quedarme en mi casa (risas). Donde aprovecho en salir más es cuando estoy de viaje. Sé que puedo disfrutar en una discoteca y juerguear con amigas. Nadie va a decir nada. Afuera, me libero, me soltaron de la cárcel.

VIDEO RECOMENDADO

Tacna: Ballena muerta de más de 10 metros varó en la playa 08/03/2020

TE PUEDE INTERESAR