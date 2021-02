Magaly Medina utilizó la última edición de su programa para arremeter contra Mayra Goñi, quien ha intentando expresar las razones por las cuales se encuentra en Miami y goza de algunos lujos, como por ejemplo hospedarse en la Isla de Antigua, cuyo costo por noche es de 2 mil 200 dólares.

Y es que la cantante aseguró que si se encuentra en Estados Unidos es netamente para internacionalizar su carrera musical y actoral.

“Ésta que solo ha soltado sus gallos un par de veces acá, que no tiene disquera, que no tiene un manager, que no ha cautivado a nadie, que no tiene un Sergio George, creen que ella en las noches, en las fiestas de Miami, va lograr internacionalizarse. Ay por favor, hay que estar bien tonto para creer su argumento. Ahora resulta que te internacionalizas saliendo a las fiesta de noche”, expresó la popular ‘Urraca’.

Frente a ello, Mayra Goñi al parecer habría decidido responder a la periodista mediante una historia que grabó para su cuenta de Instagram donde se le ve en un estudio de grabación.

