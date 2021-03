La cantante y actriz Mayra Goñi reveló que decidió mudarse a Miami, en Estados Unidos, y que los primeros días lejos de su familia han sido muy ajetreados.

“Estoy con estos lentes porque ni el filtro me arregla el cacharro en estos momentos de mi vida”, dijo Mayra Goñi en sus historias de Instagram.

“Les cuento que después de un día ajetreado, no saben todo lo que he tenido que hacer, para los que no saben me he mudado un tiempito aquí, a Miami”, explicó.

La actriz contó que por primera vez tuvo que hacer varias cosas sola: “He tenido que hacer muchas cosas sola que no pensé que yo podía hacer como ir de compras solita al supermercado y no calcular que no tengo a nadie que me ayude y que tengo 100 mil bolsas que cargar, eso no lo había calculado”.

“Tuve que manejar desde Orlando hasta acá, súper cansada, en realidad ni siquiera he cenado, ni siquiera almorcé”, comentó la protagonista de “Ven, baila Quinceañera”.

Mayra Goñi también reveló que rezará al Cristo Moreno para que sus sueños en esa ciudad se hagan realidad: “Voy a prender esta velita a mi Señor de los Milagros, voy a rezar todas las noches y pedirle muchas cositas que quiero que se hagan realidad, que se cumplan, con mucha fe”.

