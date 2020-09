La actriz Mayra Goñi sorprendió al público al recordar el romance que tuvo hace algunos años con el futbolista Luis Trujillo. Y es que la también cantante solo tuvo palabras de elogios hacia el jugador, con quien pensó hasta casarse y tener hijos.

La popular ’quinceañera’ no dudó en traer a su memoria los viejos momentos que vivió junto a su expareja. Cuenta que su relación eran tan seria y formal, que hasta pensó en la posibilidad de formar una familia con él.

“Yo estuve con un negrito muy bien”, manifestó.

Por otra parte, la artista no quiso comentar sobre el tan sonado escándalo de Sheyla Rojas y el amorío que habría tenido con el seleccionado nacional, Luis Advíncula. “Sí escuché algo, pero no estoy al tanto, son cosas de ella y no puedo decir nada”, expresó.

Mayra Goñi disfruta su soltería

“Reinaldo dos Santos me ha vaticinado que me voy a casar dos veces y tendré un hijo el próximo año. La verdad, no tengo con quién fabricar”, fue el comentario de la cantante.

Y es que Goñi no cree que encuentre a alguien que le robe el corazón por el momento. “Ya será el otro año cuando todo se normalice y podamos salir, aunque ahora mi prioridad es la música”, aseguró.

