La actriz Mayra Goñi lleva pocas semanas viviendo en Miami, Estados Unidos, y ya comenzó a estudiar inglés. A través de Instagram, la protagonista de VBQ contó que ha sufrido para comunicarse en ese país.

En las historias de Instagram, Mayra Goñi comentó que decidió tomar clases de inglés para entender bien a las personas y se mostró muy entusiasta por aprender:

“Preparada con mi cuadernito, ya lista para mis clases de english (inglés) porque muy pronto, ya verán, muy pronto voy a hablar como todas mis amigas que no les entiendo nunca cuando hablan, pero muy pronto las entenderé, ya verán”, contó Mayra Goñi.

Semanas atrás, Mayra Goñi contó que decidió mudarse a Miami para seguir su sueño de internacionalizar su carrera artística.

“Para los que no saben me he mudado un tiempito aquí, a Miami (...) He tenido que hacer muchas cosas sola que no pensé que yo podía hacer como ir de compras solita al supermercado y no calcular que no tengo a nadie que me ayude y que tengo 100 mil bolsas que cargar, eso no lo había calculado”, dijo Mayra Goñi en Instagram.

Fotos y videos: Instagram Mayra Goñi

