Mayra Goñi se mostró bastante indignada al ser vinculada con un conocido DJ de fiestas de famosos en Miami, dejando entrever que habría viajado con ella a las lujosas cabañas de un hermoso destino dentro de Estados Unidos.

El portal web de espectáculos “Instarándula” fue el encargado de mostrar varias similitudes en el hospedaje donde Mayra se quedó, que coincidentemente es el mismo que el artista.

Sin embargo, la cantante aclaró de inmediato el tema y aseguró que no conoce a dicho personaje e invitó a que no se especule más de la cuenta, pues los comentarios la estaban perjudicando bastante.

“Hay cuatro cabañas iguales, Samu. Cómo puedes dejarte llevar por la decoración para hablar que me fui con ese hombre. He estado con mi amiga. No tengo idea de quién es ese hombre”, escribió Mayra al periodista Samuel Suárez.

“Hay personas que no les gusta salir en redes, justamente porque no quieren aparecer en la prensa peruana. Y no puedo invadir la privacidad de mis amigas. No tengo idea de quién es ese hombre que pusiste. Hay personas con mil fotos en ese hotel”, agregó.