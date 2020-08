Luego que Nesty y Mayra Goñi dieran a conocer el fin e su romance, muchos comentarios han girado alrededor de la parejita. Unos se mostraron tristes por la decisión , pero otros aplaudían la medida. Sin embargo, luego surgieron rumores de una posible reconciliación entre ambos, pero ninguno a querido referirse al tema.

Pero son las fans de ambos artistas quienes han visto muchas coincidencias entre ambos, sobre todo cuando cuelgan videos. Cabe preciar, que la primera en darse a conocer fue Mayra quien colgó un video donde luce una pulsera que se compró con el reggaetonero. “Mayra en sus estados de hoy está usando la pulsera que se regalaron con Nesty”, dijo una seguidora de Samuel Suárez en la cuenta de Instarándula.

Por su parte, Nesty descartó que haya retomado su anterior relación con Verónica Martínez y lo hizo cantando. “Que si volví con mi ex no, no”, señaló con una sonrisa burlona. A esto se suma que el cubano en una de las cuentas de fans de Mayra le dio like a las fotos de su expareja, acrecentando los rumores que la reconciliación está a puertas.