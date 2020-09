El cantante Nesty y Mayra Goñi continúan teniendo contacto pese a haber terminado su relación sentimental, por ello, ella lo estaría apoyando con la versión en salsa de “Hawai”.

Mayra Goñi reveló que le gusta el nuevo tema y no tiene problemas en ayudarlo. “Sí, me encanta la canción, está buena. Yo no tengo ningún problema con Nesty, yo siempre le voy a desear lo mejor y si puede darle un empuhoncito con un story para que la gente lo reproduzca, yo no tengo ningún problema”.

“Todo bien, acá no hubo una ruptura por nadie, nadie se metió en nuestro relación, ni nadie terminó por estar con alguien, ha sido por un tema personas, por nuestro bien, por la distancia (…) mientras le vaya bien, yo voy a estar feliz por él”, agregó.

Al ser consultado, Nesty confirmó que efectivamente siguen hablando y lo hicieron para que ella le ayude promocionando el single “Hawai” en salsa. “Entre nosotros va haber un cariño especial, ya el hecho que terminamos fue por algo personal, no por alguien. Yo el otro día estuve hablando con ella, como saben me ha ayudado con el lanzamiento del tema”.

“Para mí lo importante es que ella esté bien, esté tranquila y poder contar con su amistad en cualquier momento, eso es lo más importante. A mí todos los días me preguntan los fans si estoy con Mayra y entiendo que lo quieran”, finalizó.

