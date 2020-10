Mayra Goñi volvió a utilizar sus redes sociales para poder comunicarse con sus seguidores y contestar algunas de sus candentes y picantes preguntas. Y es que los usuarios no pudieron aguantar las ganas de consultarle a la cantante por su actual situación sentimental.

“¿Estás saliendo con alguien?”, fue la consulta que le hicieron a la también actriz, quien no dudó en responder al instante que se encuentra felizmente soltera y sin compromiso.

“No chicos, estoy bien así solita. Déjenme así tranquilita, por favor. No estoy saliendo con nadie, no hay tampoco material”, sostuvo entre risas.

Recordemos que recientemente se esparció el rumor sobre que la popular ‘quinceañera’ podía haber retomado su relación con su ex Nesty, sin embargo ella aseguró que solo existe un “cariño especial”.

“Entre nosotros va haber un cariño especial, ya el hecho que terminamos fue por algo personal, no por alguien. Yo el otro día estuve hablando con ella, como saben me ha ayudado con el lanzamiento del tema”, señaló el cubano.

