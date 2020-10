Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo de la tormenta pública hace algunas semanas por los diversos ‘arreglitos’ que se habría hecho en su anatomía, pues la cantante estaría poniendo todo su esfuerzo para que su carrera musical despegue por todo lo alto.

Recientemente se supo que la intérprete de “Cobarde” se habría sometido a algún tratamiento para que sus labios se vieran más carnosos, sin embargo, ella no se pronunció al respecto hasta ahora.

Una usuaria comentó una reciente publicación diciéndole a Yahaira que ‘pare la mano’ con tantas intervenciones quirúrgicas. “Para la mano Yaha, ya no se te ve tan natural. Te lo dice una fan que te quiere y quiere lo mejor para ti”, escribió.

Por su parte, la salsera no se quedó callada y decidió responder con todo. “Hermosa, muchas gracias por tu comentario, pero ¿la mano de qué? Yo lo único que me puse en el rostro fue ácido hialurónico en la nariz que lo dije, y ahora un poco en los labios. Yo no tengo operaciones en la cara, en el cuerpo sí, solo la lipo, que también lo dije”, confirmó Plasencia.

“Relajen, que no tiene nada de malo operarse o querer verse mejor. Vivamos y dejemos vivir”, finalizó.

