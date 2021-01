La periodista Alexandra Hörler no se volvió a callar luego de que este viernes Rodrigo González le respondiera en su programa y dijera que solo quiere hacer bulla porque su entrevista no trascendió.

“En su cabecita loca dice que la he tratado como un pedazo de carne, que he sido sexista... éramos pocos y salió una nueva vístima”, dijo Rodrigo González en “Amor y Fuego”.

En ese sentido, el presentador de espectáculos aseguró que la periodista solo busca protagonismo para visibilizar su nuevo programa deportivo.

Tras su emoción, Alexandra Hörler le respondió y le hizo saber qué le molestó. “Te escuché hoy. Yo no busco hacer bulla. A mí me molestó principalmente tu comentario y que te dejó aquí para que lo veas y escuches nuevamente, donde insinúas que nos vamos a ir a otro lugar, con doble sentido. Yo estaba trabajando”.

Alexandra Hörler añadió: “Ni siquiera me viste con él en una fiesta o reunión. Y sí me parece una falta de respeto que insinúes que después de esta entrevista se van a ira al corner… En estas circunstancias, me parece innecesario y denigrante tu comentario porque estoy haciendo mi trabajo y merece respeto”.

Ivana Yturbe rechaza a 'Esto Es Guerra': "Por nada del mundo voy a regresar" | OJO

