Rodrigo González reaccionó a su estilo al saber el número de seguidores que tiene Samahara Lobatón en la red social de Instagram.

Al saber que Samahara Lobatón cuenta con 891 mil seguidores, Rodrigo González se sorprendió diciendo que él con 12 años de trabajo tiene dos millones y eso que hace todos los días contenido.

“Gigi tiene 12 años en la televisión, me mato todos los días haciendo contenido y tengo dos millones y medio y una chiquita que no hace nada, casi tiene un millón. Gigi me voy a empezar a rascar”, respondió Rodrigo González.

Seguidamente, cuestionó por qué siguen a Samahara Lobatón. “Si tiene su público y por ser hija de la Klug. ¿Público de qué?, ¿Cuál es su arte?”.

Finalmente, Rodrigo González indicó que existe público para todos. “La gente le sigue para saber qué hacen, ¿tiene 891 mil seguidores? Eso significa que tiene un arrastre popular importante”.

Rodrigo González al saber el número de seguidores de Samahara en Instagram | ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González arremetió con todo contra Alexandra Horler: “Salió una nueva vistima” | DIARIO OJO

Rodrigo González arremetió con todo contra Alexandra Horler: “Salió una nueva vistima” | DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR