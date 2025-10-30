Los íconos del thrash metal Megadeth confirmaron oficialmente una fecha en Perú como parte de su esperada gira “This Was Our Life Tour”, con la que la banda se despide definitivamente de los escenarios. El concierto se realizará el 23 de abril de 2026 en el recinto Costa 21 en San Miguel, ubicado en la Costa Verde. Las entradas estarán en preventa en Teleticket los días 04 y 05 de noviembre para clientes con tarjetas Interbank, con un 15% de descuento.

Considerada una de las agrupaciones más influyentes del metal, Megadeth presentará un espectáculo de gran escala que recorrerá más de cuatro décadas de carrera.

Bajo el liderazgo del legendario Dave Mustaine, la banda interpretará clásicos inmortales como “Symphony of Destruction”, “Peace Sells”, “Hangar 18” y “Holy Wars… The Punishment Due”, junto con material de su más reciente álbum The Sick, The Dying… and The Dead! (2022), aclamado por la crítica y los fanáticos.

Después del 5 de noviembre se habilitará la venta general, con diferentes zonas disponibles en Costa 21 que ofrecerán diversas experiencias y ubicaciones para disfrutar del espectáculo.

La gira “This Was Our Life Tour” ha sido presentada por la banda como un recorrido cargado de emoción y nostalgia, que rinde homenaje a la historia de Megadeth y a su conexión con los seguidores de todo el mundo. En declaraciones recientes, Mustaine señaló que esta serie de conciertos representa “una celebración de nuestra historia, de los años en los que crecimos junto a nuestros fans y de la música que cambió nuestras vidas”.

Fundada en 1983, Megadeth es una de las “cuatro grandes” bandas del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax. Con más de 40 millones de discos vendidos y una trayectoria marcada por la velocidad, la técnica y la profundidad lírica, el grupo ha dejado una huella imborrable en la historia del rock. Su disco Rust in Peace (1990) es considerado una obra maestra del género, mientras que su material más reciente confirma su vigencia y poder creativo.

La cita del 23 de abril de 2026 en Costa 21 promete ser una de las noches más memorables del calendario musical peruano. Con una puesta en escena renovada, sonido de última generación y un repertorio que recorrerá toda su discografía, Megadeth ofrecerá un espectáculo a la altura de su leyenda.