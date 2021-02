Pablo Villanueva, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Melcochita’, sorprendió a propios y extraños al realizar una curiosa publicación en sus redes sociales donde muestra su nueva adquisición.

Y es que el popular cómico habría adquirido un costoso auto descapotable marca Audi. “Gracias a mi esfuerzo hoy voy cumpliendo mis sueños aquí con mi nuevo juguete y disfrutándose las calles limeñas, obvio con el permiso correspondiente. No lo vean”, escribió como descripción de las fotografías.

En las imágenes se puede apreciar al artista peruano posando muy feliz dentro del automóvil que estaría estacionado al interior de una vivienda. ¿Realmente será suyo?

Frente a ello, decenas de usuarios se pronunciaron al respecto y cuestionaron con qué dinero Melcochita habría conseguido comprar un auto tan caro.

“Debes guardar. Tienes hijas aún pequeñas, tú dentro de pocos años ya no serás lo mismo y esas nenas tienen que estudiar”, “Entonces voy a vender mis mamelucos y los porta delivery. Si vendiendo usted eso consiguió ese carro, si que es negocio rentable, o también le tocará el bono de los 600 soles”, “No que no tenia ni para pagar su alquiler y salía por los programas quejándose, y después sale comprándose su carro”, fueron algunos de los ácidos comentarios de los cibernautas.

