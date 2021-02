Melcochita, comediante de 85 años, confirmó que ya no tiene interés en postular al Congreso. “Si salgo congresista, 50% me va a llevar bronca y el otro 50% me va a querer”, comentó a América TV. En julio de 2020, Pablo Villanueva anunció oficialmente su candidatura al Congreso de la República para las Elecciones generales de Perú de 2021; sin embargo, nunca fue presentado por ningún partido político.