La exesposa de “Melcochita” y madre de sus tres hijos mayores, Desilda Villalba, se reencontró con el cómico en el velorio de su nieto, Jordan Aguilera Villanueva, quien murió arrollado por un camión en la madrugada del jueves 14 de enero.

La madre de Yesenia Villanueva estuvo presente en el velorio y dedicó sentidas palabras: “Se va algo tan querido, tan valioso para mi vida. Nada de lo que haya en la vida, ni dinero, ni oro, cubre el vacío que te deja la partida de un nieto”.

Como se recuerda, Melcochita está alejado de la madre de Susan, Husein y Yessenia, luego de que ella intentara impedir la boda del humorista con la piurana Monserrat Seminario, en el 2014.

Más escándalos

Además, Desilda de Villanueva fue entrevistada, en dos ocasiones por la periodista Magaly Medina, donde realizó graves acusaciones en contra del cómico, entre las que dicha mujer aseguró que “Melcochita” le enseño a fumar pasta básica de cocaína (PBC).

Además de refutar la acusación sobre un supuesto consumo de PBC, el popular “Melcochita” reveló que dejó de amar a su ex esposa cuando ella insultó a su madre y que, la vida en convivencia con ella “era un infierno” debido a que la señora Desilda le daba fuertes golpizas.

“Yo hacía como si me quedara privado y ella me seguía pateando en el suelo. Yo nunca le devolví los golpes. Ella piensa que me va a tumbar, pero el pueblo me conoce. Me da pena lo que está haciendo, no sé si le han pagado, pero le he dicho que pare lo que está haciendo, por sus hijos”, dijo el cómico.

