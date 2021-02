El hijo mayor de Melissa Klug y Jefferson Farfán está cada vez más grande y este 12 de febrero cumplió 13 años de edad.

Su cumpleaños no ha pasado desapercibido pese a la pandemia, pues su mamá, Melissa Klug, quiso que su hijo se sienta querido en familia y posteriormente le dedicó un tierno mensaje, donde le recordó lo rápido que ha crecido.

“Llegaron los 13 años y la verdad es que nunca imaginé que el tiempo pasaría tan rápido... Todavía puedo sentir tu pequeño cuerpo cuando te pusieron en mis brazos por primera vez era increíble conectarla con un alma tan pequeña que creció para convertirse en la vida de mi propia vida”.

En el emotivo mensaje, Melissa Klug también le recordó que aunque él crezca, ella siempre estará para él. “Hoy que das un nuevo paso hacia el camino para convertirte en un hombre, quiero prometerte que aunque ya no pueda cargarte, viviré hasta el último día de mi vida para envolverte en mis brazos y recordarte una y otra vez cuánto te amo!!!!”.

“Que Dios me de salud para seguir encontrando la felicidad en tu risa, y para ser capaz de consolarte en el llanto, solo recuerda que NUNCA dejaré de protegerte.....he aprendido contigo y de ti, que aunque no sea justo, no vale rendirse porque luchar es necesario para lograrlo todo en esta vida .¡Feliz cumpleaños, vida mía! Realmente te amo con la vida @adrianol_jf”, finaliza el mensaje.

