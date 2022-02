¡Fuerte y claro! Melissa Klug estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos”, donde no pudo evitar ser consultada sobre la fuerte crisis que vivió con Jesús Barco.

Y es que recordemos que hace algunos días atrás, la chalaca borró todas las fotos que tenía con el futbolista e incluso hasta lo dejó de seguir en redes sociales, motivo por el que se rumoreó que ambos habrían terminado su relación sentimental.

Frente a ello, la popular ‘Blanca de Chucuito’ confesó que nunca borró las fotos de su cuenta oficial de Instagram, sino que simplemente las archivó. “Es que yo no las he eliminado, están archivadas, en cualquier momento las puedo volver a subir”, comenzó diciendo.

Asimismo, Melissa Klug dejó bastante en claro que los problemas que tuvo con Jesús Barco no se debieron a una tercera persona o un caso de infidelidad.

“Ya es cosa mía, todos tenemos peleas, decisiones que las tomas precipitadas y ya pasó. Aquí no hay terceras personas, no hay traición, pudimos conversar y solucionar todo. Yo no lo tomo como un berrinche, sino como una decisión precipitada, todos tenemos esos momentos”, finalizó diciendo.

