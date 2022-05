El domingo 15 de mayo de 2022, Melissa Klug y su familia celebraron el cumpleaños de Jeremy Farfán Klug, el hijo menor de la chalaca y el futbolista Jefferson Farfán, con una íntima reunión familiar.

A través de Instagram, la ‘blanca de Chucuito’ compartió una foto de la decoración de la fiesta por los 10 años de Jeremy. Todo fue realizado con temática del equipo de fútbol Paris Saint-Germain (PSG).

Por su parte, Gianella Marquina publicó un video en el que se observa que la familia hizo una parrilla y hamburguesas para celebrar el cumpleaños del pequeño Jeremy.

Samahara Lobatón también dedicó un sentido mensaje a su hermano al publicar fotos en las que este aparece abrazando y besando a su pequeña sobrina, Xianna.

“Jeremías de mi corazón. Mi Benigno lindo, te veo y no puedo creer cómo has crecido, por siempre serás mi bebé bueno, bondadoso, lleno de amor y ternura, ese amor mágico que tienes con Xianna me llena el alma. Feliz cumpleaños Bebito mío te amamos”, escribió.

Se desconoce si Jefferson Farfán estuvo presente en la fiesta de su hijo, pero la ‘foquita’ le dedicó un sentido mensaje: “Feliz cumpleaños amor de mi vida”, se lee en Instagram Stories.

