La empresaria Melissa Klug sorprendió a más de uno en sus redes sociales tras publicar un video con la canción “Estoy soltera”, nuevo éxito de Leslie Shaw junto a Thalía y Farina. Y es que la chalaca no pierde el tiempo y grita a los cuatro vientos su soltería.

Recordemos que hace unos meses la popular ‘Blanca de Chucuito’ confirmó su ruptura con el bailarín Ítalo Valcárcel, por lo que viene disfrutando su vida mucho más tranquila y al lado de sus hijos, con quienes atraviesa esta cuarentena impuesta por el Gobierno.

A pesar que el país está pasando por una difícil situación a causa del coronavirus, la empresaria le pone actitud positiva a la vida y lo deja en evidencia a través de sus distintas publicaciones ensu cuenta oficial de Instagram.

“Y le hecho leña al fuego, que rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera”, es la parte de la canción que puso en su red social.

