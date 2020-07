La empresaria Melissa Klug estaría nuevamente ilusionada con un supuesto nuevo galán tras poner fin a su relación con el bailarín Ítalo Valcárcel, hecho que ocurrido hace algunos meses.

Fue el maquillador Carlos Cacho quien puso nerviosa a Melissa Klug al entrevistarla y entonces la empresaria resaltó que su corazón estaba tranquilo y contento.

Tras esta entrevista, en su cuenta de Instagram, Melissa Klug ha preferido el silencio al respecto y casi siempre comparte fotos con sus amor: sus hijos.

Además, este domingo compartió un mensaje sobre vivir el momento y no apresurarse en varias circunstancias de la vida, incluso en el amor.

El mensaje dice: “Relájate y confía en el momento de tu vida. Descubrirás tu carrera, encontrarás la relación correcta, te convertirás en la persona que siempre quisiste ser. Solo no olvides apreciar quién eres ahora. Las cosas saldrán bien”.

Hace promesa

Durante la entrevista con Carlos Cacho, Melissa Klug prometió revelar quién serían el nuevo dueño de su corazón cuando se encuentre completamente segura de la persona que tiene al lado.

“Yo cuando estoy segura de una persona con la que voy a estar, lo voy a decir, obviamente no tengo nada que ocultar. El día que yo me sienta totalmente segura, al 100% lo voy a revelar abiertamente. No me gusta ocultarme”, precisó.

Puedes ver la entrevista AQUÍ: https://www.facebook.com/yocarlosoficial/videos/671352753459608/

VIDEOS RECOMENDADOS

YouTube: oso negro se ‘enamoró’ a primera vista de una joven en México y es viral

YouTube: oso negro se ‘enamoró’ a primera vista de una joven en México y es viral (26/07/2020)

TE PUEDE INTERESAR