Melissa Klug estuvo en la cocina de Ethel Pozo y midió su sazón contra la de Rafael Cardozo y Joselito Carrera. La presencia de la ’Blanca de Chucuito’ provocó que casi se incendiara el set de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

“Es la tercera vez que asisto al programa y, en realidad, siempre me he divertido mucho porque una cosa es cocinar en tu casa y otra, en un programa de televisión, con el estrés del tiempo encima. Pero esta vez me pasó algo curioso, le eché pisco a la comida y casi se incendia mi plato y la cocina (risas)”, contó tras la grabación del programa, que se difundirá este domingo.

Klug admitió que pese a ser mamá de cinco hijos, odia la cocina: “prefiero mil veces limpiar que agarrar una cebolla”.

Melissa y el amor

El corazón de la ‘chalaca’ ya está ocupado, y estaría estaría confirmado tras la difusión de la romántica foto entre Melissa Klug y el futbolista de Universitario de Deportes, Jesús Barco.

¿Cómo va tu corazón?, le preguntaron a Klug.

“Mi corazón siempre estará feliz y contento, con muchas ganas de amar”, sostuvo.

