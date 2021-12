La ‘Blanca de Chucuito’, Melissa Klug estuvo enlazada con el programa ‘En Boca de Todos’ este viernes 3 de diciembre y hablo sobre su futura boda con el futbolista Jesús Barco.

La empresaria chalaca reveló que no desea esperar mucho para casarse con su pareja y por eso aprovechó para lanzarle una advertencia a su joven pelotero.

“Si no nos casamos en dos años ya... (chau)”, indicó en un inicio “Ya lo he dicho no voy a ser la novia eterna”, añadió Melissa muy tajante.

Al ser consultada por la fecha de su matrimonio con el futbolista, la madre de Samahara Lobatón respondió: “Entre dos años (máximo)”.

Como se recuerda, Melissa Klug se comprometió con Jesús Barco en el mes de setiembre, el mismo día de su primer aniversario.

