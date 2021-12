Evelyn Vela fue el blanco de las críticas no por estar trabajando en una pollería, sino por estar en la caja y recepción sin mascarilla pese a que aún estamos viviendo la pandemia del coronavirus o COVID-19.

Al respecto, Evelyn Vela dijo estar cansada que la cuestionen por no haber usado mascarilla e “Instarándula” compartió el video donde ella trata de poner un parche.

“Yo no estoy atendiendo, ya lo expliqué, así que no me frieguen más. Ya me tienen harta”, dijo Evelyn Vela en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la críticas al parecer habrían continuado, por lo que terminó diciendo: “Yo ya explique eso, así que no me harten más. Además el restaurante es mío y punto”.

Evelyn Vela se defiende tras ser captada atendiendo en pollería

Evelyn Vela compartió el video, difundido por Instarándula, y aseguró que se trata del restaurante de sus padres: “Tranqui mi gente…no me etiqueten mas esto que yo misma lo subiré para ti NN que me quisiste dejar mal, no RECURSEO nooooo mi amor este Restaurant es de mis papás hace 53 años con la receta original de sus chicharrones de pollo”.

La ‘reina del sur’ contó que siempre ha ayudado en el restaurante para ganar dinero, por lo que no siente vergüenza: “nací aquí y cada vez que quería dinero me lo ganaba con mi trabajo no me da vergüenza he sido mozo algunas veces, lavé platos, cubiertos y hasta cajera de mi Restaurant”.

