Rodrigo González “Peluchín” opinó de que Rodrigo Cuba haya querido vender la pulsera que le regaló en su momento su exesposa Melissa Paredes.

El conductor de “Amor y Fuego” no lo vio mal y entonces se cuestionó: “¿Qué está haciendo él? Está reciclando. ¿Qué es mejor para ser más digno, para que no lo critiquen?...Que lo tenga guardado en el cajón…”.

Seguidamente, Rodrigo González “Peluchín” arremetió contra Magaly Medina y hasta la tildó de “Picona”. “Ósea el Gato Cuba no puede vender su pulsera en mil 800 dólares que le regaló la otra y la Magaly sí puede vender sus vestidos usados de canje por 300 soles. Anda ya...picona”.

Magaly tilda de ‘ridículo’ a Rodrigo Cuba

El programa de la ‘Urraca’ mostró unas imágenes donde se ve al futbolista caminando por las calles de Miraflores intentando tasar el precio del accesorio que le regaló su expareja.

“Si alguien te ha regalado algo y ya no pertenece a tu presente, lo pones en un cajón te olvidas, donde olvidas todas las chucherías que ya no quieres usar, lo botas, lo tiras, lo escondes, lo regalas pero ir a una joyería y ver cuanto te pueden dar por esa joya, yo no pagaría ni 500 soles”, agregó.

Para la conductora, el ‘Gato’ Cuba estaría “picón” y “dolido” y calificó de patético a la expareja de Melissa. “Me parece ridículo, roñoso, de parte del ‘Gato’ ir a la joyería a intentar vender una pulsera, ni que fuera una pulsera de brillantes”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR