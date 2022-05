Melissa Klug defendió sus deseos de tener un sexto hijo y aclaró a sus detractores que será ella quien crie a su bebé y nadie más. Esta decisión ya esta tomada, incluso a criopreservado sus óvulos para quedar embazada más adelante.

“Yo sí deseo ser mamá, pero no ahorita, lo que hice es criopreservar mis óvulos para que cuando desee ser mami hacer el procedimiento. Yo ya tengo 38 años y pasada esa edad no es bueno (el embarazo). Ya conversé con él (Jesús Barco), primero es el matrimonio y luego la bebe”, señaló Melissa Klug en ‘América hoy’.

“Es mi cuerpo, es mi decisión y yo lo voy a criar, acaso me van a ayudar con la leche y los pañales”, sentenció Melissa Klug, quien ya lleva dos años de relación con Jesús Barco y ocho meses de noviazgo.

Planes de boda

También se animó a detallar los planes que tiene para su próxima boda, que espera se pueda realizar en el Caribe.

“No seré la novia eterna, pero voy a tomarme mi tiempo para tener todo, no es fácil, no es que diga mañana me quiero casar, se tiene que ver la locación, la comida, el traje y mi familia es muy grande. Siempre he deseado casarme en el Caribe. Quiero una boda íntima, que estén los justos y necesarios”, manifestó.

Melissa Klug donde habla sobre críticas por buscar a su sexto hijo y los planes de boda

