¡Totalmente enamorados! Melissa Klug decidió utilizar el última fin de semana para realizar un pequeño viaje junto a su familia y su novio Jesús Barco, quien aprovechó la oportunidad para sorprenderla con una velada bastante romántica por la noche.

Todo quedó evidenciado en la cuenta oficial de Instagram de la chalaca, quien a través de sus historias compartió los distintos detalles que tuvo el futbolista.

Jesús Barco habría decorado la habitación de hotel que ambos compartían con rosas rojas en todo el piso, cama, jacuzzi. Asimismo, encima del velador había una fuente llena de frutas, chocolates y globos rojos con la dedicatoria de “Te amo”.

“You are my most desired destination, I would choose you a thousand times. (Eres mi destino más deseado, te elegiría mil veces…) ¡Eres increíble!, amo cada detalle, te amo mi amor, Jesús Barco”, escribió la popular ‘Blanca de Chucuito’.

