Tras el escándalo protagonizado por Samahara Lobatón por presuntamente amenazar de muerte a una amiga de su pareja, Melissa Klug sorprendió al justificar el comportamiento de su hija asegurando que todas las mujeres “defenderían” su familia.

A través de Instagram, varios usuarios custionaron a Melissa Klug por la educación que le habría dado a Samahara Lobatón, pero una usuaria la defendió afirmando que todas las mujeres actuarían de forma matonesca si descubren que otra mujer está “buscando” a su pareja.

“Yo creo que cualquiera reaccionaría de la misma forma si ven que le escriben a tu marido, si ven que van a buscar a tu marido a tu casa. Otra mujer y no nos hagamos las puritanas, las dignas y decir yo nunca”, afirmó esta usuaria.

Y aunque Melissa Klug aseguró que no iba a defender a su hija, luego le dio la razón a la usuaria: “Ojo! Aquí no respaldo a ninguno, hablo por mi hija, creo que no entendiste! Qué mujer no defiende lo que cree que es su familia! Dios no quiera que te pase nunca”, escribió.

Asimismo, la ‘blanca de Chucuito’ aseguró que, así su hija cometa todos los errores, ella seguirá apoyándola porque es su madre: “A ver cuántas mujeres que me siguen y las que solo me ven sin seguirme (sapas)... Pueden explicarle a esta “señora” o “señorita” que MAMÁ ES MAMÁ y no importa cuántas veces te EQUIVOCASTE y elegiste mal cuando cometiste errores”, indicó.

Foto: captura Instagram @melissaklugoficial

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Klug donde habla sobre críticas por buscar a su sexto hijo y los planes de boda

Melissa Klug donde habla sobre críticas por buscar a su sexto hijo y los planes de boda