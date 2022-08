Durante las últimas semanas, Samahara Lobatón ha sido duramente criticada por alardear de poder pagar 40 mil soles en una fiesta infantil para su pequeña, intentando defenderse por usar zapatillas bambas.

La tormenta no ha pasado para las Klug y la matriarca de la familia decidió responder a las críticas en redes sociales, señalando que la gente se fija en el dinero y no en lo que su hija hizo para conseguirlo: “Me sorprende mucho que lo que más resalte sea eso y no reconocer a una jovencita de 21 años que solita con su trabajo pudo darle a su hija lo que creía mejor”.

Melissa además confirmó que su hija hizo mal en expresarse como lo hizo en pleno careo con el tiktoker de las marcas: “Sammy necesita aprender a comunicarse en televisión, pero entiendo que mi hija estaba harta de ser criticada por un señor que nadie conoce”.

Melissa Klug justifica a Samahara: "Sammy necesita aprender a comunicarse en TV" | Imagen compuesta 'Ojo'

