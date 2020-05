La exconductora de “Válgame”, Karla Tarazona, estuvo enlazada con el programa de Magaly Medina, quien aprovechó en preguntarle si había hablado con Melissa Klug sobre la reciente noticia del embarazo de Samahara Lobatón.

La presentadora reveló que la chalaca ya sabía la noticia hacer algún tiempo atrás. “Yo me enteré en mi cumpleaños, el 18 de mayo, la felicité a la futura nona, así la hemos molestado”, mencionó.

Asimismo, la locutora espera que con esta nueva etapa que está viviendo Samahara, logre acercarse a Melissa. “Uno cuando es mamá comprende a su mamá, esperamos que esto la haga recapacitar”, expresó.

Tarazona aseguró que Klug siempre apoyará a sus hijos, y dejó entrever que a raíz del embarazo, ha habido un acercamiento entre la chalaca y la joven futura madre.

Recordemos que el último viérnes, Samahara Lobatón informó mediante sus redes sociales que se encuentra gestando y que ya lleva 17 semanas.

“Ya sé, soy súper joven, me falta mucho por vivir, no sé lo que me espera, pero saben algo, para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé (porque recién sabré el sexo) seré feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser. TUS PAPITOS TE ESPERAMOS CON TODO EL AMOR DE ESTE MUNDO PARA SER FELICES", fue lo que escribió en su cuenta de Instagram.

