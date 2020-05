La noticia que la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, se convertirá en madre a los 19 años de edad, ha causado furor en todos los medios. Y es que tras negarlo durante semanas, la joven confirmó que está embarazada de 17 semanas y publicó la primera foto de su ecografía.

Como descripción de la imagen, mencionó que ahora tiene una gran responsabilidad por la próxima llegada de su primer hijo: “Y un ser maravilloso viene camino al mundo, me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad: velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro”, expresó.

Por su parte, su padre, el futbolista Abel Lobatón decidió pronunciarse al respecto frente a las cámaras del programa de Magaly Medina y dijo sentirse contento por la llegada de este nuevo integrante a la familia.

“Si, estoy bien contento. Ella es una mujer hecha y derecha y ya tomó sus propias decisiones, si llega en su momento, es parte de un ciclo de la vida. Al momento no me han informado nada, pero al momento de saberlo me sentiría bien, contento por ella. Si ella ha tomado la decisión de ser mamá, la apoyaría”, manifestó.

