Una guerra de nunca acabar. La empresaria Melissa Klug salió al frente a responder con todo tras las declaraciones de la cantante Yahaira Plasencia, quien aseguró que fue triste no ver a los hijos del futbolista Jefferson Farfán en el avant premiere de su película “La Foquita: El 10 de la calle”.

“Si ella actuara bien y pensara bien diría: ‘Jefferson, yo doy un paso al costado, es el estreno de tu película, tienes que estar con tus hijos, entiendo los problemas que hay, entonces es tu día’, pero no, ella prefirió estar ahí empoderada y pues mi hijo no quiso asistir”, expresó indignada.

Asimismo, la ‘Blanca de Chucuito’ precisó que la intérprete de “Cobarde” no tiene autoridad para poder referirse a sus hijos y que es confirmado que alista una demanda en su contra.

“Yo ya estoy viendo con el abogado para mandarle su carta notarial, porque ella no tiene por qué pasearse por todos los canales a tocar un tema que a ella no le compete. Ella es la persona menos indicada para poder hablar del tema de mis hijos, no tiene autoridad moral. Gracias a ella es que le pasó el problema a mi hijo, por el tema que ella le fue infiel a Jefferson”, manifestó Klug frente a las cámaras de “Válgame”.

Melissa también fue consultada por si existiría alguna posibilidad de que sus menores hijos compartan con la salsera.

“Primero que la oficialice. Si ella hubiera actuado bien, créeme que yo hubiera permitido que mis hijos compartan con ella muchas cosas, pero primero que ellos se decidan qué cosa son. Todo es un proceso, y yo creo que eso va a demorar”, dijo tajante.

Por otro lado, lamentó no poder llevar una buena relación con la ‘Foquita’, pese a haberlo intentado muchas veces.

“Yo me llevo bien con los papá de mis otros hijos, pero como ya lo he dicho, aquí hay algo que no ha sanado, no por mi lado (...) Yo he levantado la bandera de la paz, el señor (Farfán) no lo ha querido, entonces yo no puedo hacer nada más”, finalizó.

Melissa Klug le responde a Yahaira - Ojo (Video: Latina TV)

