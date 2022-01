Melissa Klug volvió a pronunciarse sobre ‘Youna’, la actual pareja de su hija Samahara Lobatón, con quien ha tenido varias desavenencias en los últimos años. La ‘chalaca’ estuvo en ‘Amor y Fuego’ y fue consultada si Jonathan Horna “se está portando bien” con su hija.

“No lo sé... yo no me meto mucho, tampoco le pregunto (a Samahara). Ella ya formó su familia y le deseo de corazón que esté feliz, tranquila, que este en paz, porque la paz no te la compra nadie”; comentó ante Rodrigo González y Gigi Mitre.

Gigi le preguntó si ella ve “en paz” a Samahara Lobatón, a lo Melissa Klug dijo de manera contundente: “yo la veo tranquila... por ahora”.

Melissa Klug habla de la familia de Youna

La popular ‘Blanca de Chucuito’ dijo comentó que no es amiga de la familia de Youna y que solo los ha visto dos veces: en el bautizo y en el primer cumpleaños de su nieta Xianna.

“No (no hubo tensión) yo soy educada, el saludo no se le quito a nadie”, comentó.

